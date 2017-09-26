Петрозаводчанка лишилась имущества во время отдыха в ночном клубе

В Петрозаводске женщина обокрала посетительницу клуба, пока та танцевала, сообщает МВД Карелии.

В ночь на 23 сентября 35-летняя петрозаводчанка отдыхала в одном из городских клубов. Свою сумочку она оставила на столике, а сама прошла на танцпол. Вернувшись через 10 минут, женщина обнаружила, что ее клатч пропал. В нем находились мобильный телефон и деньги. Ущерб заявительница оценила более чем в 9 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя жительница Петрозаводска, которая отдыхала в том же клубе. При обыске было изъято похищенное. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой, ранее имевшей проблемы с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.