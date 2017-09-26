17:20, 26 Сентября 2017
Петрозаводчанка лишилась имущества во время отдыха в ночном клубе
По теме
Загрузка...
В Петрозаводске женщина обокрала посетительницу клуба, пока та танцевала, сообщает МВД Карелии.
В ночь на 23 сентября 35-летняя петрозаводчанка отдыхала в одном из городских клубов. Свою сумочку она оставила на столике, а сама прошла на танцпол. Вернувшись через 10 минут, женщина обнаружила, что ее клатч пропал. В нем находились мобильный телефон и деньги. Ущерб заявительница оценила более чем в 9 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя жительница Петрозаводска, которая отдыхала в том же клубе. При обыске было изъято похищенное. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой, ранее имевшей проблемы с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
21.09.2017, 19:40
22.09.2017, 20:20
21.09.2017, 13:52
23.09.2017, 10:19
22.09.2017, 10:46
Аналитика
Сегодня 10:13
Обществоведение
Клиенты известного в Олонце турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег.
22.09.2017 12:50
22.09.2017 10:46
21.09.2017 13:52
Чтиво
25.09.2017 11:40
Без политики
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
25.09.2017 10:10
21.09.2017 14:02
19.09.2017 17:09
Медиа
25.09.2017 15:04
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (5)
Комментарии