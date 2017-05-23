Петрозаводчанка нашла "оригинальный" способ рассчитаться с долгами

Девушка недосчиталась в сумочке 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 22-летняя горожанка с сообщением о том, что у нее из сумки пропали деньги. Как пояснила заявительница, ей в гостях были переданы сбережения родителей в сумме 10 тыс. рублей. Затем женщина провела время в компании, после чего посетила несколько магазинов. Где именно могла пропасть наличность, она не представляла.

В ходе работы по заявлению сотрудники полиции проверили те места, в которых побывала потерпевшая. В том числе, сотрудники уголовного розыска узнали, с кем в компании находилась гражданка.

В результате, оперативники установили подозреваемую – 32-летнюю знакомую потерпевшей. Как выяснили стражи порядка, в самом начале вечера подозреваемая заметила, как молодой знакомой передают деньги и она их прячет. Несмотря на то, что держательница сбережений весь вечер не выпускала сумку из рук, подозреваемая ухитрилась улучить момент и похитить 10 тысяч рублей. В дальнейшем, она раздала долги и продолжила общение с друзьями.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.