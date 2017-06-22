10:28, 22 Июня 2017
Петрозаводчанка поругалась с подружкой и выпрыгнула из окна многоэтажки
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В Петрозаводске 19-летняя девушка выпрыгнула из окна после ссоры с подружкой, сообщили в МВД Карелии.
В ночь с 21 на 22 июня в 00.30 на улице Чистой в 5-этажке две молодые девушки общались и выпивали.
В ходе посиделок между девушками произошла ссора.
В результате одна из подруг – 19-летняя петрозаводчанка со словами "ты еще пожалеешь о сказанном" открыла окно и выпрыгнула с 3-го этажа.
На место происшествия прибыли врачи скорой и сотрудники правоохранительных органов.
По информации МВД, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
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