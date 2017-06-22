Петрозаводчанка поругалась с подружкой и выпрыгнула из окна многоэтажки

В Петрозаводске 19-летняя девушка выпрыгнула из окна после ссоры с подружкой, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 21 на 22 июня в 00.30 на улице Чистой в 5-этажке две молодые девушки общались и выпивали.

В ходе посиделок между девушками произошла ссора.

В результате одна из подруг – 19-летняя петрозаводчанка со словами "ты еще пожалеешь о сказанном" открыла окно и выпрыгнула с 3-го этажа.

На место происшествия прибыли врачи скорой и сотрудники правоохранительных органов.

По информации МВД, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.