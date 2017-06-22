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10:28, 22 Июня 2017

Петрозаводчанка поругалась с подружкой и выпрыгнула из окна многоэтажки

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В Петрозаводске 19-летняя девушка выпрыгнула из окна после ссоры с подружкой, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 21 на 22 июня в 00.30 на улице Чистой в 5-этажке две молодые девушки общались и выпивали.

В ходе посиделок между девушками произошла ссора.

В результате одна из подруг – 19-летняя петрозаводчанка со словами "ты еще пожалеешь о сказанном" открыла окно и выпрыгнула с 3-го этажа.

На место происшествия прибыли врачи скорой и сотрудники правоохранительных органов.

По информации МВД, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

 

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Комментарии

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эдуард3
2017-06-22 11:14:58
Пороть нельзя потакать!

Вот молодежь, краса России.
Нажрутся так, что наплевать!
На мать, отца и на себя дебильных
И сиганут в окно - чтоб дальше не рожать!
Кто виноват? Спиртное в интернете?
А может школа или двор?
Родители за все в ответе
Которые пороть не стали с ранних пор!
Парламент наш давно извелся
Рождаемость пытаясь поднимать.
А вот ответ от молодежи
Окно открыть , себя спуская в унитаз.
Саныч
2017-06-22 10:44:10
Так что в итоге? Пожалела или нет?
User
2017-06-22 10:56:25
Саныч, выпрыгнувшая точно пожалела, когда протрезвела.
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