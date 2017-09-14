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Новости. Криминал
17:20, 14 Сентября 2017

Петрозаводчанка пошла на преступление спустя два дня после освобождения из колонии

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В Петрозаводске вынесен приговор женщине, которая решился на кражу спустя два дня после освобождения из колонии, сообщает транспортная прокуратура Карелии.

По информации ведомства, спустя два дня после освобождения из мест лишения свободы женщина украла чужой телефон у пассажира поезда.

Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Суд приговорил злоумышленнику к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима.

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