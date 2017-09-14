Петрозаводчанка пошла на преступление спустя два дня после освобождения из колонии

В Петрозаводске вынесен приговор женщине, которая решился на кражу спустя два дня после освобождения из колонии, сообщает транспортная прокуратура Карелии.

По информации ведомства, спустя два дня после освобождения из мест лишения свободы женщина украла чужой телефон у пассажира поезда.

Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Суд приговорил злоумышленнику к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима.