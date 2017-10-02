Петрозаводчанка пожаловалась в полицию на гостью, которая ушла за бутылкой и не вернулась

Сотрудниками полиции Петрозаводска установлена подозреваемая в краже денег, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 48-летняя горожанка с сообщением о хищении банковской карты и денег. Женщина пояснила, что в один из дней оказалась в компании малознакомых людей. Во время застолья она решила дополнить угощения и передала свою банковскую карту некой женщине. Также был озвучен ПИН-код.

Та покинула посиделки и больше не вернулась. При этом у владелицы средств разрядился аккумулятор мобильного телефона. Поэтому только через несколько дней хозяйка карты обнаружила, что со счета обналичены 10 тысяч рублей. Заодно она вспомнила, что и карту со дня общения с малознакомой гражданкой, не находила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую – ранее несудимую 37-летнюю петрозаводчанку. Как выяснили стражи порядка, в день происшествия она купила заказанные продукты, заодно обналичила средства, но в гости не вернулась.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.