17:40, 15 Сентября 2017
Петрозаводчанка, присвоившая 370 тысяч, получила "условку"
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Чужие деньги удалось заполучить по поддельным документам, сообщили в городском суде Петрозаводска. Гражданке назначено наказание за мошенничество.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор петрозаводчанке, которая совместно с единомышленницей путем предоставления фальсифицированных документов незаконно завладела денежными средствами в размере свыше 370 тысяч рублей, принадлежащими одной из фирм.
С учетом возмещенной суммы судом с осужденной частично взыскан ущерб.
Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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