Петрозаводчанка, присвоившая 370 тысяч, получила "условку"

Чужие деньги удалось заполучить по поддельным документам, сообщили в городском суде Петрозаводска. Гражданке назначено наказание за мошенничество.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор петрозаводчанке, которая совместно с единомышленницей путем предоставления фальсифицированных документов незаконно завладела денежными средствами в размере свыше 370 тысяч рублей, принадлежащими одной из фирм.

С учетом возмещенной суммы судом с осужденной частично взыскан ущерб.

Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.