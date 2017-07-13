Петрозаводчанка ножом разрезала стену овощной палатки ради ягод

Любительница фруктов ночью вскрыла овощную палатку в Петрозаводске и украла ягоды и деньги, сообщает МВД Карелии.

По данным ведомства, ранее судимая 29-летняя девушка вскрыла овощную палатку ножом и похитила часть товара – клубнику, черешню, а также оставленные на прилавке 500 рублей.

Несмотря на отсутствие свидетелей и камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".