12:10, 13 Июля 2017
Петрозаводчанка ножом разрезала стену овощной палатки ради ягод
По теме
Загрузка...
Любительница фруктов ночью вскрыла овощную палатку в Петрозаводске и украла ягоды и деньги, сообщает МВД Карелии.
По данным ведомства, ранее судимая 29-летняя девушка вскрыла овощную палатку ножом и похитила часть товара – клубнику, черешню, а также оставленные на прилавке 500 рублей.
Несмотря на отсутствие свидетелей и камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемую.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
По теме
Выбор читателей
06.07.2017, 09:07
06.07.2017, 10:33
10.07.2017, 14:25
11.07.2017, 13:17
11.07.2017, 11:12
11.07.2017, 13:56
Аналитика
Сегодня 10:26
Тема недели
Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ, помощник депутата Госдумы Евгений Ульянов посетил "островок социализма" и считает, что по таким же принципам может развиваться наша республика.
12.07.2017 14:19
12.07.2017 14:06
06.07.2017 10:33
Чтиво
12.07.2017 16:39
Личное мнение
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
10.07.2017 14:25
10.07.2017 12:07
04.07.2017 12:03
Медиа
09.07.2017 15:37
Комментарии