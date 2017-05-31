Петрозаводчанка с пакетом порошка заинтересовала наркоконтроль

У ранее судимой жительницы Петрозаводска обнаружены наркотики, сообщили в МВД Карелии.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Петрозаводска, у которой обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Петрозаводчанка была доставлена в Управление наркоконтроля МВД по Республике Карелия.

По результатам проведенных исследований установлено, что изъятое у нее вещество является синтетическим наркотиком.

Кроме того, выяснилось, что горожанка уже несколько лет является наркопотребителем и ранее была судима за совершение имущественных преступлений.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело согласно, а в качестве меры пресечения подозреваемой избрана подписка о невыезде. В качестве максимального наказания за подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.