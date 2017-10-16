Петрозаводск готов освоить дополнительные средства на ремонт дорог, заявила Мирошник

Карельская столица готова освоить даже большую сумму, чем та, что выделена в этом году на ремонт дорог, заявила глава города Ирина Мирошник.

"У нас состоялись три последних лота на ямочный ремонт. Онегодорстрой вышли на выполнение этих работ, мы этому очень рады, подрядчик добросовестный. Поэтому ямочный ремонт мы успеем завершить", - сообщила Ирина Мирошник журналистам в понедельник.

По ее словам, из выделенных на ремонт дорог Петрозаводску в этом году 102 млн рублей остается порядка 1 млн. Эту сумму, уверена Мирошник, город также успеет потратить, заключая "без торгов" прямые договоры до 100 тысяч рублей "на разные виды работ, касающиеся содержания улично-дорожной сети и обеспечения безопасности".

Кроме того, мэрия готова освоить и дополнительные средства, не израсходованные другими муниципальными образованиями, заверила Ирина Мирошник.

"Мы до конца года освоим предоставленную субсидию и готовы были бы потратить те неизрасходованные средства, если они есть в других муниципальных образованиях. Написали письмо даже по этом поводу в госкомитет, ответа, правда, пока не было", - сказала она.