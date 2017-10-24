Петрозаводск – лидер по очистке сточных вод

Минстрой разработал концепцию ускоренной модернизации очистных сооружений.

На данный момент около 95% сельских поселений и 20 городов России вообще не имеют канализационных очистных сооружений. Все отходы сбрасывают напрямую в реки и озера!

Андрей Чибис, замглавы Минстроя России, на оргкомитете по проведению Года экологии в Москве отметил, что модернизацию можно ускорить за счет экологических фондов. Также Андрей Чибис сообщил, что с каждым годом растет количество химии в воде, и для того, чтобы очистка была качественная, старой системы очищения уже не достаточно.

Петрозаводские же канализационные очистные сооружения справляются со всеми задачами по очистке сточных вод и занимают одну из лидирующих позиций в стране.

В городе недавно завершили строительно-монтажные работы на канализационных очистных сооружениях. Благодаря модернизации удалось снизить количество азота и фосфора в сточных водах. Онего в экологическом плане в безопасности – в озеро поступает чистая вода.

И проект модернизации очистных не обошелся как раз без грантов и вложений. АО "ПКС-Водоканал" привлек кредитные средства Северного инвестиционного банка и корпорации NEFCO.

Петрозаводск получил грант на модернизацию очистных сооружений в виде поставок оборудования на сумму 7 млн. евро от "Экологического партнерства северного измерения" и Министерства окружающей среды Финляндии.

Все сточные воды из Онежского озера в конечном счете попадают в Баренцево море, поэтому Финляндия понимает значимость проекта очистных сооружений в Петрозаводске.

Благодаря взаимодействию АО "РКС" с республиканской и городской властью, в нашем городе удалось реализовать такой масштабный и необходимый республике проект! Сейчас обсуждается возможность подобной модернизации и в других городах Карелии.

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