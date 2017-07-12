Петрозаводск могли назвать Бутенантбургом

Известный историк и краевед рассказывает о том, зачем Петрозаводску нужен статус столицы.

Ученый, научный сотрудник Национального музея Республики Карелия Михаил Данков рассуждает о статусе столицы Карелии, глядя через призму истории.

Еще до 1703 года, когда здесь, как "фундатор" завода (метафора государя), появился Александр Меншиков и были заложены цеха будущего предприятия и жилища работников Шуйского (в будущем Петровского) завода, всего в 60 километрах от сегодняшнего Петрозаводска возник неожиданный центр. Речь идет о Фоймогубской волости, где крупные датские промышленники – Петр Марселис и Андрей Бутенант фон Розенбуш – создали настоящий кулак частной металлургической промышленности. По существу был возведен небывалый многотысячный горняцкий город, прообраз будущей столицы края. Поверьте, если бы история повернулась чуть иначе, наш город, безусловно, мог получить имя Бутенантбург – в честь датского металлурга.

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