14:40, 19 Мая 2017
Петрозаводск начнут убирать с помощью 50-литрового пылесоса
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С 22 мая приступит к работе новый уличный пылесос, приобретенный ООО "ТехРент".
Как рассказали в мэрии Петрозаводска, пылесос позволит убирать мусор на узком тротуаре шириной до 2 метров.
Машина оснащена 50-литровым отсеком для сбора мусора и 80-литровой емкостью для воды, необходимой для смачивания пыли при уборке.
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