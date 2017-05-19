Петрозаводск начнут убирать с помощью 50-литрового пылесоса

С 22 мая приступит к работе новый уличный пылесос, приобретенный ООО "ТехРент".

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, пылесос позволит убирать мусор на узком тротуаре шириной до 2 метров.

Машина оснащена 50-литровым отсеком для сбора мусора и 80-литровой емкостью для воды, необходимой для смачивания пыли при уборке.