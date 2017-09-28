09:22, 28 Сентября 2017
Петрозаводск назвали благополучным с точки зрения качества воды и очистки стоков
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В столице Карелии подходит к логическому завершению один из самых важных и сложных проектов – реконструкция канализационных очистных сооружений.
Канализационные очистные сооружения, расположенные в Выгойнаволокском проезде за Сайнаволоком, были построены в столице Карелии еще в 1978 году и давно требовали модернизации.
Ход реконструкции проинспектировал 27 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков. Он же, нажав красную кнопку, запустил в работу последний из реконструированных аэротенков.
Подробности – в нашем материале.
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