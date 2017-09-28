Петрозаводск назвали благополучным с точки зрения качества воды и очистки стоков.

В столице Карелии подходит к логическому завершению один из самых важных и сложных проектов – реконструкция канализационных очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения, расположенные в Выгойнаволокском проезде за Сайнаволоком, были построены в столице Карелии еще в 1978 году и давно требовали модернизации.

Ход реконструкции проинспектировал 27 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков. Он же, нажав красную кнопку, запустил в работу последний из реконструированных аэротенков.

Подробности – в нашем материале.