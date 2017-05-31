16:23, 31 Мая 2017
Петрозаводск обработали от клещей
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В каких районах стало безопаснее?
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, согласно заключенным администрацией договорам с ООО "КарелДезСервис", в конце мая текущего года выполнены работы по организации и проведению акарицидной обработки территорий общего пользования площадью 80 га.
Обработка специализированными средствами, которая направлена на уничтожение и профилактику появления клещей, проведена в жилых районах: Древлянка, Ключевая, Перевалка, Центр, Первомайский, Зарека, Голиковка, Кукковка, на Чертовом стуле и в Сайнаволоке.
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