12:52, 22 Июня 2017
Петрозаводск оказался в числе худших муниципалитетов Карелии по доходам бюджета
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета столицы Карелии за 5 месяцев 2017 года сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это один из худших показателей среди муниципалитетов республики.
Такие данные были представлены (см. таблицу) на заседании коллегии министерства финансов Карелии, где обсуждался вопрос о межбюджетных отношениях и бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Кроме Петрозаводска доходы бюджетов сократились еще в 8 муниципальных образованиях, но только в 3 из них показатели хуже, чем в карельской столице.
Кто хуже, а кто лучше нас, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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