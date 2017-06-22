Петрозаводск оказался в числе худших муниципалитетов Карелии по доходам бюджета

Налоговые и неналоговые доходы бюджета столицы Карелии за 5 месяцев 2017 года сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это один из худших показателей среди муниципалитетов республики.

Такие данные были представлены (см. таблицу) на заседании коллегии министерства финансов Карелии, где обсуждался вопрос о межбюджетных отношениях и бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Кроме Петрозаводска доходы бюджетов сократились еще в 8 муниципальных образованиях, но только в 3 из них показатели хуже, чем в карельской столице.

Кто хуже, а кто лучше нас, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".