Новости. Экономика
12:52, 22 Июня 2017

Петрозаводск оказался в числе худших муниципалитетов Карелии по доходам бюджета


По теме

Власти Карелии решили, куда потратить 2 млрд. рублей, добавленных из федерального бюджета
22.06.17 12:18
Tele2 запустила совместный проект с fashion-агрегатором Clouty
22.06.17 11:46
Парламент Карелии проголосовал за отмену налогов для начинающих предпринимателей
22.06.17 11:02
Все новости
Загрузка...

Налоговые и неналоговые доходы бюджета столицы Карелии за 5 месяцев 2017 года сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это один из худших показателей среди муниципалитетов республики.

Такие данные были представлены (см. таблицу) на заседании коллегии министерства финансов Карелии, где обсуждался вопрос о межбюджетных отношениях и бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Кроме Петрозаводска доходы бюджетов сократились еще в 8 муниципальных образованиях, но только в 3 из них показатели хуже, чем в карельской столице.

Кто хуже, а кто лучше нас, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Власти Карелии решили, куда потратить 2 млрд. рублей, добавленных из федерального бюджета
22.06.17 12:18
Tele2 запустила совместный проект с fashion-агрегатором Clouty
22.06.17 11:46
Парламент Карелии проголосовал за отмену налогов для начинающих предпринимателей
22.06.17 11:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-22 13:01:34
Чет один негатив?? Что то хорошее то у нас есть в Карелии кроме врио и Чепика))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 5
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 1
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»