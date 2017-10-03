14:51, 03 Октября 2017
Петрозаводск появился в списке городов России с самыми "убитыми" дорогами
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Общероссийский народный фонд обновил рейтинг российских городов с самыми разбитыми дорогами.
Как отмечают в фонде, многие работы по прокладке сетей ведутся инкогнито, ордер на эти работы фирмы не получают.
"Очень много дефектов на вырезках от коммунальных служб, но администрация не знает кто их проводит, даже в центре. В городе массово происходят раскопы коммуникаций на дорогах неизвестными фирмами", - отмечается в сообщении ОНФ.
Рейтинг был составлен после повторного визита активистов ОНФ в Петрозаводск. Ранее общественники уже критиковали состояние дорожной сети карельской столицы.
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