Петрозаводск появился в списке городов России с самыми "убитыми" дорогами

Общероссийский народный фонд обновил рейтинг российских городов с самыми разбитыми дорогами.

Как отмечают в фонде, многие работы по прокладке сетей ведутся инкогнито, ордер на эти работы фирмы не получают.

"Очень много дефектов на вырезках от коммунальных служб, но администрация не знает кто их проводит, даже в центре. В городе массово происходят раскопы коммуникаций на дорогах неизвестными фирмами", - отмечается в сообщении ОНФ.

Рейтинг был составлен после повторного визита активистов ОНФ в Петрозаводск. Ранее общественники уже критиковали состояние дорожной сети карельской столицы.