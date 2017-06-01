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06:40, 01 Июня 2017

Петрозаводск попал в тройку городов России с самыми дорогими туалетами

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"Русский репортер" составил рейтинг российских городов по стоимости общественных туалетов.

Среди городов России с самыми дорогими туалетами Петрозаводск занимает почетное третье место со стоимостью 24,49 руб. за одно посещение.

Московские общественные туалеты являются самыми дорогими, по данным "Русского репортера", за одно посещение граждане заплатят около 40 рублей. На второй строчке рейтинга расположился город Волхов (30 рублей), на третьей – Петрозаводск (24,49 рублей). Санкт-Петербург занимает 4 место (24,48 рублей). Самые дешевые общественные туалеты в Усть-Илимске, здесь одно посещение обойдется в 4,46 рублей.

"РР" представляет индекс цен на общественные туалеты, подготовленный на основе данных Центральной базы данных Росстата. Ведомство обновляет цифры ежемесячно и подсчитывает показатель почти в 120 городах страны.

Напомним, в минувшую среду, 31 мая, мэрия Петрозаводска сообщила, что вскоре на улицах Петрозаводска появятся модульные туалеты, которые будут работать на платной основе. Предельный тариф на одно посещение мобильного туалета планируется в размере 22 рублей.

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