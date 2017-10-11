Петрозаводск в листопад убирают чаще, чем обычно, заявили власти города

В сезон листопада работы по уборке улиц Петрозаводска производятся чаще оговоренного контрактом графика, сообщили в администрации города.

По договоренности с администрацией Петрозаводска рабочие и спецтехника ООО "ТехРент" проводят дополнительные мероприятия по ликвидации последствий обильного листопада.

"В осенний сезон улично-дорожная сеть города, а также газоны и скверы покрыты большим количеством опавшей листвы.Согласно муниципальному контракту на содержание дорожно-мостового хозяйства, предусмотрена определенная кратность уборки территории города. Однако если работы производить строго в рамках контракта, нет возможности содержать улицы в надлежащем состоянии. Поэтому по договоренности с организацией-подрядчиком такие работы выполняются чаще предусмотренной контрактом кратности", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Администрации города Андрей Бекелев.

Отмечается, что утром 10 октября сотрудники ООО "ТехРент" произвели дополнительную очистку от листвы тротуаров и газонов на улицах Гоголя и Куйбышева, проспекте Ленина.

Также в администрации сообщают, что для оперативной уборки городских территорий необходимо сообщать о наиболее засоренных опавшей листвой участках тротуаров в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру – 051.