Петрозаводск включили в список дешевых городов для отдыха на выходных

Столица Карелии вошла в тройку лидеров в списке самых бюджетных городов для путешествия на летние выходные, сообщили в администрации Петрозаводска.

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством ТурСтат, топ-10 самых недорогих красивых городов, популярных для бюджетных поездок на выходные летом, составляют Смоленск, Саратов, Петрозаводск, Тверь, Тамбов, Астрахань, Калуга, Пермь, Ульяновск и Брянск.

Как отмечают в агентстве, рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летние месяцы. В рейтинг не вошли недорогие курортные города, где отдыхают летом в среднем две недели. Отмечено, что в городах, куда люди отправляются на уик-энд, в выходные дни специально организуются различные массовые мероприятия, привлекающие туристов. Так, в качестве примера приведен состоявшиеся в минувшие выходные дни в Петрозаводске фестиваль водных фонариков на берегу реки Неглинки и Всероссийский фестиваль красок.

Отметим, что согласно другому исследованию, проведенному федеральным агентством по продаже недвижимости Domofond, столица Карелии заняла тридцатое место в списке ста крупнейших городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой.