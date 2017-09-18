Петрозаводская автошкола "Престиж" идет в ногу со временем

В столице Карелии прошел международный экофестиваль "Три берега", партнером которого стала автошкола "Престиж".

Международный экологический фестиваль "Три берега", организованный молодежным центром "Смена", прошел в Петрозаводске. Главной идеей фестиваля стало представление экологической, музыкальной, молодежной культуры стран, расположенных на берегах разных рек, озер и морей. Участниками мероприятия стали не только петрозаводчане, но и творческие коллективы из Германии, Дании, Финляндии, а также многочисленные партнеры.

Основное действо развернулось 15 сентября в Парке культуры и отдыха. Погода радовала ясным солнышком и теплым ветерком. Участники дружно высадили цветы, очистили зону отдыха и береговую линию от мусора. Перед гостями выступили танцевальные коллективы "Северное сияние", "Карельский сувенир", "Стиль", группы "Tim Anders und Co" из Берлина, Фолк-дуэт "Ikiruuhi" из Йоэнсуу, петрозаводские команды - инди-фолк дуэт "Си Ма", "The IMG".

Одним из партнеров фестиваля "Три берега" стала петрозаводская автошкола "Престиж".

Казалось бы, автошкола и экология – понятия друг от друга очень далекие. Но точки соприкосновения все же есть. Не будем забывать, что не так давно внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь в нашей стране на законодательном уровне закрепили понятие нового, экологического вида транспорта - "Электромобиль".

"Электромобиль - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника энергии", - сказано в пункте 1.2. Правил дорожного движения.

Прогресс идет вперед семимильными шагами, и не успеем мы оглянуться, как возникнет необходимость в подготовке на этот новый вид транспорта. В автошколе "Престиж" надеются, что они будут в авангарде и этого направления.

На площадке экофестиваля автошкола на фестивале организовала интерактивную площадку по экологической тематике. Для ребятишек состоялся конкурс рисунка "Электромобиль – автомобиль будущего". Самым юным участником конкурса стал трехлетний Ваня. Дети нарисовали фантастические автомобили, о которых можно только мечтать, и машины, которые сегодня ездят по нашим улицам. Маленькие художники придумали нетривиальные виды топлива, среди которых – шоколад и шоколадные батончики, воздух, вода. Возможно, кого-то из ребятишек неординарный рисунок на асфальте приведет к идее создания нового двигателя в будущем. Детям вручили подарки и призы от автошколы "Престиж".

И взрослые, и ребята отдохнули, получили массу новых впечатлений и сошлись во мнении, что праздник получился на славу.

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