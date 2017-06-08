Петрозаводская школьница снялась в фильме Чухрая

В прокат выходит фильм Павла Чухрая "Холодное танго" с участием школьницы из Петрозаводска, рассказала интернет-газета "Лицей".

Новую картину Чухрая показали вчера на открытии кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, где именитому режиссеру вручили почетный приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу" .

В фильме "Холодное танго", который выходит в широкий прокат 22 июня, снялась ученица хореографического отделения Специализированной школы искусств Ася Громова. Она играет в военной драме главную героиню Лайму (актриса Юлия Пересильд) в детстве. Петрозаводчанка перешла в 8 класс республиканской Специализированной школы искусств, а сниматься в ленте начала, когда была пятиклассницей.

В главных ролях картины Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш.

Это история любви и ненависти двух людей, которые впервые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в один драматический узел. Первоначально фильм назывался "Чужой", пишет "Лицей".