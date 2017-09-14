Петрозаводская ТЭЦ возобновила подачу горячей воды в три района города

В четверг к 08.00 Петрозаводская ТЭЦ возобновила подачу горячей воды для Кукковки, Голиковки и Зареки после ввода нового участка тепловой сети в пойме реки Лососинка.

В настоящее время в городе устанавливается необходимый гидравлический режим работы тепловых сетей – это может занять некоторое время.

В 04.00 утра энергетики завершили все монтажные работы по вводу в работу новых магистральных трубопроводов через реку Лососинка большего диаметра – 700 мм с системой дистанционного контроля.

Для сокращения сроков отключения горячей воды на период работ по замене труб, энергетики их монтировали не в рамках имеющегося трубопровода, а создали новые строительные конструкции для прокладки.

Выполненные работы повысят надежность теплоснабжения для 150 тысяч жителей города и уменьшат нагрузки на существующие сети.