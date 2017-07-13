Петрозаводский бизнесмен ночью украл ковш с чужого экскаватора

Предприниматель сэкономил на покупке ковша экскаватора, украв подходящую модель на 300 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

По данным министерства, мужчина нашел объявление о продаже запчастей нерабочего экскаватора в Олонецком районе. Он связался с продавцом, который оказался в Москве, и предложил самостоятельно осмотреть необходимые запчасти.

Воспользовавшись отсутствием владельца техники, 43-летний предприниматель нанял специальный погрузчик и ночью снял с экскаватора ковш стоимостью более 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции вскоре установили личность грабителя – оказалось, что он уже был ранее судим и отбывал наказание за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемый вернул похищенное и сейчас находится под подпиской о невыезде.