15:59, 09 Октября 2017
Петрозаводский городской суд ждет нового руководителя
По теме
Загрузка...
Претендент на должность председателя Петрозаводского городского суда Андрей Злобин получил одобрение кадровой комиссии при президенте России
Указ о его назначении Владимир Путин может подписать уже в этом месяце. Ранее квалификационная коллегия судей республики прекратила полномочия председателя Петрозаводского городского суда, 65-летнего Александра Судакова, вышедшего почетную отставку, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
02.10.2017, 14:19
02.10.2017, 11:32
04.10.2017, 12:42
09.10.2017, 15:03
Аналитика
Сегодня 11:18
Капитал
Петрозаводчанин хотел отдохнуть за рубежом, но в отпуске обнаружил, что все его банковские счета заблокированы.
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
Сегодня 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии