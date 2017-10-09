Петрозаводский городской суд ждет нового руководителя

Претендент на должность председателя Петрозаводского городского суда Андрей Злобин получил одобрение кадровой комиссии при президенте России

Указ о его назначении Владимир Путин может подписать уже в этом месяце. Ранее квалификационная коллегия судей республики прекратила полномочия председателя Петрозаводского городского суда, 65-летнего Александра Судакова, вышедшего почетную отставку, сообщают "Вести Карелии".

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