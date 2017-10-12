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Новости. Общество
13:39, 12 Октября 2017

Петрозаводский отдел Следкома Карелии возглавил родственник Парфенчикова

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Двоюродный племянник главы Карелии Анатолий Парфенчиков назначен и.о. начальника следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома.

Как сообщают "Вести Карелии", на днях исполняющим обязанности начальника петрозаводского отдела следственного управления Карелии был назначен 36-летний Анатолий Парфенчиков – двоюродный племянник нового главы республики Артура Парфенчикова. Если, согласно существующему порядку, Следственный комитет РФ одобрит его кандидатуру, то глава СК Александр Бастрыкин подпишет приказ о его назначении главным следователем Петрозаводска.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Хаос
2017-10-12 14:46:41
Вот Кир молодец, точно сказал, кто прикрывает уличных торговцев?
Приедут, отберут у них пустые ящики и все - рейд повели, точно кто то из руководства города в теме и в сговоре.
кир
2017-10-12 14:25:33
Хорошая новость, может поборы прекратятся с уличных торговцев, которые за деньги плевали на наши законы. А менты якобы не могли с ними справиться.
ненец
2017-10-12 14:02:59
Мафия!
User
2017-10-12 14:11:06
ненец, трудовая династия и семейный подряд. :)
ненец
2017-10-12 14:29:15
User, тогда спрут.
stranger
2017-10-12 13:57:41
У глав, губернаторов, сенаторов и прч. очень талантливые близкие и дальние родственники, особенно в сфере руководства, управления и финансовой деятельности.
Хаос
2017-10-12 13:51:21
Новость не новость, он там и работал.
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