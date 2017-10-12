13:39, 12 Октября 2017
Петрозаводский отдел Следкома Карелии возглавил родственник Парфенчикова
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Двоюродный племянник главы Карелии Анатолий Парфенчиков назначен и.о. начальника следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома.
Как сообщают "Вести Карелии", на днях исполняющим обязанности начальника петрозаводского отдела следственного управления Карелии был назначен 36-летний Анатолий Парфенчиков – двоюродный племянник нового главы республики Артура Парфенчикова. Если, согласно существующему порядку, Следственный комитет РФ одобрит его кандидатуру, то глава СК Александр Бастрыкин подпишет приказ о его назначении главным следователем Петрозаводска.
Подробнее читайте в материале издания.
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