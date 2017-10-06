Петрозаводский Водоканал перенимает опыт Германии

Недавно делегация "ПКС-Водоканал" посетила водоочистные сооружения в Германии, городе Тюбинген.

Целью поездки было приобретение полезного опыта в сфере водоснабжения у зарубежных коллег. АО "ПКС-Водоканал" уже не первый раз приезжает на ВОС в Тюбинген, компания тесно сотрудничает с SWT – жилищно-коммунальной службой города, и каждый раз Тюбингену есть чему научить гостей.

Водозабор водоочистных сооружений Тюбингена производится прямо из Боденского озера, это озеро находится в Альпийских горах. Для того чтобы доставить воду в город, проложены многокилометровые трубы (озеро находится в 250 км от города), 20% воды примешивают – используют местные источники. Над составом водопроводной воды в Тюбингене работают ученые, вода из-под кранов горожан течет уже питьевая. АО "ПКС-Водоканал" перенимает опыт компании SWT, для этого и организуются ежегодные поездки в Германию, для Петрозаводска такие поездки – огромная удача и еще один шаг на пути к европейским стандартам. Применять на практике положительный опыт коллег будут и у нас, в Карелии!

Своими впечатлениями о поездке поделились сотрудники АО "ПКС-Водоканал".

Игорь, Служба АСУ ТП КИПиА и метрологии:

"Моя работа связана с автоматизацией технологических процессов, и в первую очередь хотелось узнать о новых передовых технологиях автоматизации, которые используют коллеги из Германии. Я надеялся привезти на родину новые идеи. Отрадно было узнать, что мы почти не отстаем от наших коллег, и все фундаментальные принципы автоматизации на Петрозаводском водоканале идут в ногу со временем, как и в Тюбингене, в паре моментов мы даже немного дальше продвинулись. Безусловно, из поездки удалось привезти несколько идей, касающихся повышения уровня безопасности и удобства работы, мы обязательно постараемся их внедрить".

Светлана, отдел оплаты труда и мотивации персонала:

"На предприятии всё построено на доверии к людям. В столовой работники сами берут покушать, что хотят, и потом при выходе заносят в автомат деньги за то, что они брали. Кстати, такой же подход и на складе: взяли то, что необходимо для конкретной работы, расписались в журнале, а после выполнения работ, если что осталось, вернули на склад. При этом нет никаких камер видеонаблюдения, охраны".

Антон, отдел электроснабжения:

"Мы посетили территорию рядом с главным офисом компании. Нам показали автопарк предприятия и склад. Поразило отсутствие кладовщика. Сотрудник компании сам набирает необходимые запасные части для выполнения поставленных задач. Также рассказали, что в бригаде отсутствуют водители, автомобилем управляют члены бригады.

Мы познакомились со специалистами по оптовому рынку электрической энергии. Из беседы мы узнали, что электрическая энергия для населения где-то на 15-20% дороже, чем для юридических лиц.

Не обошлось и без экскурсий: нас свозили на Боденское озеро. Показали два красивых города. Была и экскурсия в музей Mercedes-Benz в Штутгарте. Там нас катали на ретро автобусе этой же фирмы 80-ых годов выпуска!"

Александр, группа контроля за потреблением тепловой энергии:

"В SWT отлично построены отношения с потребителями - с одной стороны, клиентоориентированность в условиях конкуренции на рынке энергоносителей, с другой - жесткие рамки договорных отношений, не допускающие возникновения задолженности. Да и должников в Тюбингене нет, все платят за коммунальные услуги вовремя".

И Петрозаводскому Водоканалу есть чему научить коллег из Тюбингена, каждый год и к нам для обмена опытом приезжают сотрудники SWT. С нетерпением ждем их в гости!

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