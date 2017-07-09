Петрозаводский журналист встретился с бизнесменом Василием Поповым в Испании

Журналист Сергей Мятухин рассказал, как живет в Барселоне известный политик и бизнесмен из Карелии Василий Попов.

"Попов встретил меня в Барселоне на площади Каталонии. С небольшим рюкзаком за спиной, в джинсовых шортах и кроссовках он напоминал скорее простого туриста, чем крупного карельского предпринимателя. И этот стиль ему самому явно нравится. Потому что позволяет вести нормальный образ жизни без оглядки на остальной российский бизнес с его представлениями о том, как должны жить люди этой категории", - написал в Facebook Мятухин.

Но это было еще не самым большим удивлением журналиста.

"Оказалось, что в Испании Василий Попов так и не обзавелся машиной. Авто ему здесь ни к чему — он ходит пешком или пользуется самокатом, как и тысячи барселонцев. Самокат, однако, был не первым его здешним увлечением. До него бизнесмен перемещался по городу на скейтборде. Правда, катания на нем закончились травмой запястья, которая не позволяет теперь в полной мере заниматься йогой", - отметил он .

"Василий Попов пребывает в неплохой форме. За два дня он загонял меня по городу, когда мы искали места, где едят местные, а не туристы. Так что под конец я просто валился с ног и засыпал мгновенно", - написал журналист.

"Пока мы ходили по разным местам, перебрали многие темы — от начала 90-х и до последних дней, не забыв даже румынские события 89-го и казнь Чаушеску. Конечно, о нем говорили не просто так, а для выявления общих тенденций режимов, которые опираются на узкие группы элит и деградирующие кадры и в результате терпят фиаско. Для Попова эти разговоры были коротким отвлечением от более прозаичных карельских реалий. Особенно судебных, из-за которых ему приходится задвигать на третий план бизнес и думать, как лучше выстроить линию защиты соратников из карельского "Яблока", - рассказал Сергей Мятухин.

Политик переехал в Финляндию в марте 2015 году. Через несколько месяцев после этого российские власти возбудили против него уголовное дело и заочно арестовали. Тогда же Россия потребовала выдачи Попова для судебного разбирательства по делу "Петропита". Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

В феврале 2017 года Попов получил политубежище в Финляндии. Миграционная служба пришла к выводу, что у Попова имеются основания опасаться "преследований на своей родине". Убежище ему предоставили на 4 года.

В апреле Попова задержали в Испании, где он отдыхал на Канарских островах и поместили под стражу, а позже отпустили на свободу.