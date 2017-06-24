Петрозаводску исполнилось 314 лет, смотрим программу Дня города

В 2017 году праздник "День города" пройдет в столице Карелии уже в 32-ой раз, а его девизом станет вошедшая в историю фраза Александра Суворова "Петрозаводск знаменит".

Как рассказали в мэрии, слова, произнесенные великим российским полководцем при посещении пушечного завода на берегу Онежского озера более двухсот лет назад, как никогда актуальны в наши дни, когда Петрозаводск гордо носит звание "Город воинской славы".

11.00 (пл. Ленина) - "Мы помним, мы чтим" - торжественная церемония возложения цветов и венков к братской могиле и могиле Неизвестного солдата.

11.00 – 20.00 (Парк культуры и отдыха) Городской молодежный Арт-фестиваль.

12.00 (от ул. Кирова по пр. Ленина) - "Аллея прессы" - развлекательные программы от средств массовой информации.

12.00 (от ул. Куйбышева по пр. Ленина до Онежской набережной) - "Ремесленное подворье" - выставка - ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

12.00 (Онежская набережная, у кузницы) - "Петрозаводск мастеровой" - демонстрация работы кузнецов.

13.00 (Онежская набережная) - "Летящий клинок" - показательные выступления мастеров метания ножей центра "Гюрза" (г. Петрозаводск), центра "Злая пчела" (г. Санкт-Петербург).

14.00 (ул. Федосовой – ул. Малая Слободская ) - "Иллюзии старого города" - ежегодный музейный праздник в квартале исторической застройки.

Онежская набережная центральная площадка (в створе пр. Ленина)

12.00 - "Петрозаводск знаменит" - торжественное открытие праздника. Концерт оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской Государственной филармонии. Солист артист Музыкального театра Республики Карелия Вячеслав Хавренок

13.00 - "Кантеле" и Петрозаводск – 80 лет вместе". "Тебе, любимый город!" - концерт Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле»

14.00 - "Танец маленьких звёзд" - шоу-программа танцевального клуба "Регтайм"

14.30 - "Подари песню городу" - концерт победителей детского видеоконкурса

15.00 - "Поделись улыбкою своей" - концерт детских творческих коллективов города

16.00 - Сто лучших танцевальных клубов России. "Бальный шторм" - концерт городского танцевального клуба "Ритм". (спортивные пары - чемпионы Северо-Запада, ансамбль бального танца "Ритм", ансамбли бального танца "Сказка", "Крохи и К")

17 .00 - "30 лет на сцене" - юбилейный концерт лауреата международных и российских конкурсов, участника танцевального проекта телеканала "Россия-1" ТВ-шоу "Танцуют все!" ансамбля индийского танца "Маюри"

18.00 - "Все начинается с любви!" - творческая программа, посвященная 85 - летию со дня рождения Р. Рождественского

19.30 - "Импульс" - эстрадная программа вокальной студии "Соло"

20.30 - "Караоке Баттл" - гости из Санкт-Петербурга проект 3EGO и резиденты караоке-клуба SOLO (г. Петрозаводск)

22.00 - DJ Цветкоff (г. Санкт-Петербург)

23.00 - "Мой сон" - концерт Заслуженной артистки России Татьяны Булановой (г. Санкт-Петербург).

24.00 - праздничный фейерверк

Подробную программу праздника смотрите здесь.