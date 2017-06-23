13:35, 23 Июня 2017
Певец Максим Леонидов отдохнул в Карелии
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В Кондопожском районе Карелии отдохнул экс-участник группу "Секрет", певец Максим Леонидов.
"Наш гость, известный певец, композитор и актер Максим Леонидов, делится впечатлениями! Съемки интервью в разгаре…", - сообщается в Instagram клиники.
Ранее в "Киваче" отдыхали Анфиса Чехова, Сергей Безурков, Александр Домогаров и другие звезды.
Наш гость, известный певец, композитор и актер Максим Леонидов, делится впечатлениями! Съемки интервью в разгаре… Скоро опубликуем. Следите за новостями! #правильноепитание #пп #зож #кивач #kivach #kivachclinic#клиникакивач#кивачспб #здоровье #медицина #оздоровление #максимлеонидов #хочувкивач #интервью
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