Певец Осин не поддался реабилитации и пришел в магазин за бутылкой

Как ни старался Андрей Малахов и другие, а чуда и не произошло.

Певца Евгения Осина застукали в магазине с бутылкой, рассказывает "Комсомольская правда". Снимок появился на странице популярной певицы Натальи Штурм, которая долгое время пыталась спасти своего друга от пагубной зависимости.

- Мои источники сфотографировали сегодня Осина в магазине, рядом с его домом. Там он покупал вино. Вся терапия полетела к чертям! - рассказала "КП" артистка.

Напомним: Наталья Штурм стала первой, кто кинулся спасать Осина. Мол, певец погибает от алкогольной зависимости. Следом за Штурм уже подключился Андрей Малахов. Телеведущий проделал огромную работу. Сначала лечил кумира 90-х в специализированной клинике в Москве, а потом и вовсе отправил Осина на Самуи, где успешно проходит реабилитацию Дана Борисова. Судя по всему, Евгений не пожелал активно сотрудничать с врачами. Находясь в центре, он постоянно жаловался на персонал, который ограничивает его в передвижении, не давая ему мотороллер и деньги на карманные расходы. Впрочем, вернувшись в Москву, получив долгожданную свободу, певец тут же сорвался.

- Я с самого начала предупреждала, что так и будет. Пока человек сам не захочет лечиться, помочь ему невозможно. Какие бы силы и средства не были бы на это потрачены. А Евгений, похоже, не хочет лечиться. Я разговаривала с врачами, которые вели его все это время. Он прогуливал терапию, халатно относился к своему здоровью даже на Самуи. Увы, не будет такого, что он сейчас попьет-попьет и перестанет. Даже, если к нему снова приставят медиков, он снова сбежит и сорвется. Пока он не осознает, что он сам в ответе за свою жизнь, ему никто не поможет, - скорбно заметила Наталья Штурм.