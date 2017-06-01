07:15, 01 Июня 2017
Певганен покинул администрацию Парфенчикова
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Заместитель руководителя администрации главы Карелии Станислав Певганен покинул свой пост.
Об этом "Столице на Онего" рассказал источник в правительстве.
Напомним, Станислав Певганен приехал в Карелию из Твери после назначения главой республики Александра Худилайнена.
Изначально он был его советником, а позже занял пост заместителя руководителя администрации главы региона. Певганен был политтехнологом-пиарщиком.
Известно, что до приезда в Карелию Станислав Певганен был главным редактором областной газеты "Тверская жизнь", а также первым заместителем руководителя тверского исполнительного комитета партии "Единая Россия".
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