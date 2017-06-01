Певганен покинул администрацию Парфенчикова

Заместитель руководителя администрации главы Карелии Станислав Певганен покинул свой пост.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник в правительстве.

Напомним, Станислав Певганен приехал в Карелию из Твери после назначения главой республики Александра Худилайнена.

Изначально он был его советником, а позже занял пост заместителя руководителя администрации главы региона. Певганен был политтехнологом-пиарщиком.

Известно, что до приезда в Карелию Станислав Певганен был главным редактором областной газеты "Тверская жизнь", а также первым заместителем руководителя тверского исполнительного комитета партии "Единая Россия".