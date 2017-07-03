Пикет в поддержку уволенного директора лицея №13 начался у мэрии Петрозаводска

Несколько десятков человек собрались у мэрии Петрозаводска с требованием восстановить в должности уволенного директора №13, депутата Петросовета от КПРФ Галину Васильеву.

В настоящее время у здания мэрии собрались несколько десятков людей с плакатами, передает корреспондент "Столицы на Онего". Общественный порядок охраняют сотрудники полиции.

Так как к митингующим никто не выходит, они планируют плакаты с требованиями передать властям города.

Акция протеста проводится по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов.

Напомним, мэрия Петрозаводска 23 июня расторгла трудовой договор с Галиной Васильевой. После этого учителя написали открытое обращение на имя мэра Ирины Мирошник с требованием отменить принятое решение, но она отказалась это делать. Увольнение Васильевой вызвало широкий общественный резонанс.