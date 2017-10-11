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Новости. Общество
11:33, 11 Октября 2017

ВИДЕО: Писатель Людмила Улицкая пришла в суд поддержать Юрия Дмитриева

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Известный российский писатель Людмила Улицкая пришла в городской суд Петрозаводска, чтобы поддержать главу "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева.

Известного общественника и историка начали судить в Петрозаводске 1 июня. Уголовное дело вызвало общественный резонанс. Дмитриев является составителем книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору.

"Это дело, за которым я слежу с самого начала. Есть много дел, которые взывают к гражданской совести, но это дело особенное, потому что делал Дмитриев это деяния, за которые ставят памятники. В ноябре в Москве открывается памятник жертвам политических репрессий и, когда под судом оказывается человек, который больше, чем кто-либо живущий сделал для памяти этих людей, это абсолютная шизофрения", - сказала журналистам Людмила Улицкая.

"Дмитриев это человек, которому будет поставлен памятник. Наверно, не при его и не при нашей жизни", - сказала писатель.
"Очень много людей сочувствуют Дмитриеву, и возмущаются этим закрытым процессом. Мы очень надеемся на справедливость", - отметила она.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

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Комментарии

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циник
2017-10-11 11:57:44
Зло берёт, товарищи читатели. Понятно, что - разгул реакции и всё такое... Но - где вообще в РФ прогрессивная интеллигенция? В РИ был гнусный черносотенец Николай Марков, но был же и Максим Горький! Был Иоанн Кронштадтский, но был же и Плеханов! Почему сегодня никого подобного Горькому и Плеханову нет? Почему кругом только гадюки-акунины, да жабы-улицкие? От кого услышишь хорошее, мудрое, светлое и ПРАВИЛЬНОЕ слово? Кто из современных интеллигентов утешит и ободрит задыхающегося от жабо-гадючьих миазмов сознательного великорусского пролетария? Где хоть один лучик света в нашем тёмном царстве?
Неравнодушный
2017-10-11 11:54:04
Кристально чистый и авторитетный судья в такого рода делах должен быть импотентом. Иначе всё это смахивает на шизофрению, согласен с ней.
Гость
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