Пищевая промышленность Карелии держится за счет рыбы и пива

Производство пищевых продуктов и напитков в Карелии сократилось за 9 месяцев 2017 года по всем направлениям за исключением переработки рыбы, производства пива и безалкогольных напитков.

Это следует из отчета Карелиястата об индексах производства по данным видам деятельности в январе-сентябре 2017 года.

Производство пищевых продуктов сократилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".