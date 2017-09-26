Пить или не пить? Разобрались в качестве водопроводной воды в Петрозаводске
По теме
В водопроводах страны, как пишет "АиФ", есть и пиявки, и микробы, и даже паразиты.
15% источников России не соответствуют санитарным нормам и правилам, а у 16% водопроводов нет очистных сооружений!
Петрозаводчанам с водопроводом повезло! Благодаря реконструкции очистных сооружений, проведенной АО "ПКС-Водоканал", в рейтинге министерства природы среди всех городов России Петрозаводск по качеству воды стоит на четвертом месте. Мы обогнали даже Санкт-Петербург и Москву! Интересно, а можно ли пить нашу воду из-под крана? Есть ли смысл покупать воду в бутылках? "РКС-Петрозаводск" решили провести свое исследование и сравнить качество водопроводной воды Петрозаводска с популярной бутилированной водой из обычного супермаркета города. Ниже приведена таблица с результатами исследования воды, актуальными на сегодняшний день.
К сожалению, мы не можем указывать здесь марки бутылок с водой, которые использовали для анализа, но все наши образцы – самая популярная вода, которую можно купить в любом магазине Петрозаводска.
Итак, в таблице видно, что хлоридов в нашей водопроводной воде гораздо меньше многих других образцов. Норма водородного показателя водопроводной воды – от 6 до 9, для бутилированной воды нормы другие – от 6,5 до 8,5. Зато по окисляемости нашу воду можно считать первой категории!
А теперь о показателе, которому нашей воде нет равных – вода АО "ПКС-Водоканал" стоит в 1500 раз дешевле, 4 копейки за литр! Здесь есть над чем задуматься. Стоит ли платить больше? Выбор остается за вами.
|
Показатель
|
Единица измерения
|
Название воды
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
Водопроводная вода**
|
Водородный показатель (рН)
|
ед. рН
|
7.4
|
8.0
|
8.0
|
6.8
|
7.6
|
7.6
|
6.4
|
Хлориды
|
мг/дм3
|
93
|
2.5
|
6.2
|
18
|
22
|
12
|
9.5
|
Жесткость
|
градус
|
3.3
|
1.9
|
4.0
|
2.8
|
9.7
|
1.6
|
0.4
|
Щелочность
|
мг-экв/дм3
|
0.4
|
7.5
|
4.8
|
1.7
|
8.4
|
0.4
|
0.3
|
Окисляемость
|
мгО/дм3
|
< 0.25
|
0.7
|
0.7
|
< 0.25
|
< 0.25
|
< 0.25
|
2.9
|
Сухой остаток
|
мг/дм3
|
310
|
480
|
260
|
150
|
460
|
110
|
78
** среднегодовые величины 2016 г.
На правах рекламы
Комментарии