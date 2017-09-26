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Новости. Общество
16:22, 26 Сентября 2017

Пить или не пить? Разобрались в качестве водопроводной воды в Петрозаводске

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В водопроводах страны, как пишет "АиФ", есть и пиявки, и микробы, и даже паразиты.

15% источников России не соответствуют санитарным нормам и правилам, а у 16% водопроводов нет очистных сооружений!

Петрозаводчанам с водопроводом повезло! Благодаря реконструкции очистных сооружений, проведенной АО "ПКС-Водоканал", в рейтинге министерства природы среди всех городов России Петрозаводск по качеству воды стоит на четвертом месте. Мы обогнали даже Санкт-Петербург и Москву! Интересно, а можно ли пить нашу воду из-под крана? Есть ли смысл покупать воду в бутылках? "РКС-Петрозаводск" решили провести свое исследование и сравнить качество водопроводной воды Петрозаводска с популярной бутилированной водой из обычного супермаркета города. Ниже приведена таблица с результатами исследования воды, актуальными на сегодняшний день.

К сожалению, мы не можем указывать здесь марки бутылок с водой, которые использовали для анализа, но все наши образцы – самая популярная вода, которую можно купить в любом магазине Петрозаводска.

Итак, в таблице видно, что хлоридов в нашей водопроводной воде гораздо меньше многих других образцов. Норма водородного показателя водопроводной воды – от 6 до 9, для бутилированной воды нормы другие – от 6,5 до 8,5. Зато по окисляемости нашу воду можно считать первой категории!

А теперь о показателе, которому нашей воде нет равных – вода АО "ПКС-Водоканал" стоит в 1500 раз дешевле, 4 копейки за литр! Здесь есть над чем задуматься. Стоит ли платить больше? Выбор остается за вами.

Показатель

Единица измерения

Название воды

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Водопроводная вода**

Водородный показатель (рН)

ед. рН

7.4

8.0

8.0

6.8

7.6

7.6

6.4

Хлориды

мг/дм3

93

2.5

6.2

18

22

12

9.5

Жесткость

градус

3.3

1.9

4.0

2.8

9.7

1.6

0.4

Щелочность

мг-экв/дм3

0.4

7.5

4.8

1.7

8.4

0.4

0.3

Окисляемость

мгО/дм3

< 0.25

0.7

0.7

< 0.25

< 0.25

< 0.25

2.9

Сухой остаток

мг/дм3

310

480

260

150

460

110

78

** среднегодовые величины 2016 г.

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Комментарии

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Комментатор
2017-09-26 16:38:57
А где делается забор водопроводной воды для анализа???? Если сразу на выходе из очистных сооружений, то я согласен. Только вот после них вода идёт по старым магистралям, да и в самих домах стояки давно не менялись. Как водичка интересно после 5 километров пробега? такая же чистая?
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