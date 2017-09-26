Пить или не пить? Разобрались в качестве водопроводной воды в Петрозаводске

В водопроводах страны, как пишет "АиФ", есть и пиявки, и микробы, и даже паразиты.

15% источников России не соответствуют санитарным нормам и правилам, а у 16% водопроводов нет очистных сооружений!

Петрозаводчанам с водопроводом повезло! Благодаря реконструкции очистных сооружений, проведенной АО "ПКС-Водоканал", в рейтинге министерства природы среди всех городов России Петрозаводск по качеству воды стоит на четвертом месте. Мы обогнали даже Санкт-Петербург и Москву! Интересно, а можно ли пить нашу воду из-под крана? Есть ли смысл покупать воду в бутылках? "РКС-Петрозаводск" решили провести свое исследование и сравнить качество водопроводной воды Петрозаводска с популярной бутилированной водой из обычного супермаркета города. Ниже приведена таблица с результатами исследования воды, актуальными на сегодняшний день.

К сожалению, мы не можем указывать здесь марки бутылок с водой, которые использовали для анализа, но все наши образцы – самая популярная вода, которую можно купить в любом магазине Петрозаводска.

Итак, в таблице видно, что хлоридов в нашей водопроводной воде гораздо меньше многих других образцов. Норма водородного показателя водопроводной воды – от 6 до 9, для бутилированной воды нормы другие – от 6,5 до 8,5. Зато по окисляемости нашу воду можно считать первой категории!

А теперь о показателе, которому нашей воде нет равных – вода АО "ПКС-Водоканал" стоит в 1500 раз дешевле, 4 копейки за литр! Здесь есть над чем задуматься. Стоит ли платить больше? Выбор остается за вами.

Показатель Единица измерения Название воды №1 №2 №3 №4 №5 №6 Водопроводная вода** Водородный показатель (рН) ед. рН 7.4 8.0 8.0 6.8 7.6 7.6 6.4 Хлориды мг/дм3 93 2.5 6.2 18 22 12 9.5 Жесткость градус 3.3 1.9 4.0 2.8 9.7 1.6 0.4 Щелочность мг-экв/дм3 0.4 7.5 4.8 1.7 8.4 0.4 0.3 Окисляемость мгО/дм3 < 0.25 0.7 0.7 < 0.25 < 0.25 < 0.25 2.9 Сухой остаток мг/дм3 310 480 260 150 460 110 78

** среднегодовые величины 2016 г.

На правах рекламы