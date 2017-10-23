Пьяная 18-летняя петрозаводчанка без прав совершила 4 ДТП за день

ГИБДД Петрозаводска рассказала, кто был за рулем белой иномарки, попавшей в 4 ДТП в разных районах города.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в районе 16 часов, в районе дома № 50 по улице Коммунистов, 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортным средством, неправомерно завладела автомобилем Mitsubishi Lancer.

Во время движения по улицам города на данном автомобиле она совершила 4 ДТП, с места происшествия скрылась.

На месте совершения последнего ДТП - на пр. Лесном, сотрудниками ГИБДД данная гражданка с признаками опьянения была задержана, отстранена от управления транспортным средством.

Автомобиль передан хозяину. Проводится проверка.