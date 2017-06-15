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15:47, 15 Июня 2017

Пьяная петербурженка решила переночевать на вокзале в Петрозаводске с 9-летней дочкой

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В отношении 39-летней жительницы Санкт-Петербурга возбуждены административные дела за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, сообщает транспортная полиция.

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале в Петрозаводске обнаружили женщину, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с ней была несовершеннолетняя дочь.

Полицейские доставили их в дежурную часть линейного отдела МВД России на транспорте. Выяснилось, что женщина и ее 9-летний ребенок являются жителями Санкт-Петербурга. Накануне они прибыли в Карелию погостить к родственникам. После употребления спиртных напитков женщина поссорилась с родней и решила вернуться на железнодорожный вокзал, так как у нее были приобретены билеты на поезд на следующий день.

У женщины есть еще четверо малолетних детей, которые на момент поездки остались дома с бабушкой.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних направили девочку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда".

В настоящее время в отношении матери ребенка составлены административные протоколы.

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