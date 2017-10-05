Пьяная ссора закончилась убийством на улице в Карелии

В Калевале пьяный мужчина убил собутыльницу.

По версии следствия, днем 27 сентября 60-летний обвиняемый на улице в поселке Калевала распивал спиртное вместе с 49-летней местной жительницей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на женщину и ударил ее складным ножом.

"В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан сотрудниками полиции", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Карелии.

Обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.