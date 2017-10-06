15:13, 06 Октября 2017
Пьяных водителей будут ловить на дорогах Карелии
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О выборочных проверках на дорогах республики предупреждает Госавтоинспекция Карелии.
В предстоящие выходные дни – 7 и 8 октября – на дорогах Карелии пройдут выборочные проверки водителей на состояние опьянения.
Госавтоинспекция Карелии призывает жителей республики незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции о фактах управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Один звонок может спасти от трагедии на дороге.
Звоните с мобильного телефона на короткий номер 102. Или в дежурную часть районного отдела полиции.
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