12:14, 19 Мая 2017
Пьяный дебошир напал на полицейских в Беломорске
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В Беломорском районе мужчина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в ночь на 4 апреля сотрудники полиции прибыли в одно из общежитий в Беломорске, где гость перебрал со спиртными напитками и нарушал общественный порядок.
Полицейские потребовали от 31-летнего мужчины покинуть помещение, но отказался. А после напал на стражей порядка, причинив травмы.
Ранее дебошир уже был судим за аналогичное преступление.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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