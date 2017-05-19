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12:14, 19 Мая 2017

Пьяный дебошир напал на полицейских в Беломорске

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В Беломорском районе мужчина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в ночь на 4 апреля сотрудники полиции прибыли в одно из общежитий в Беломорске, где гость перебрал со спиртными напитками и нарушал общественный порядок.

Полицейские потребовали от 31-летнего мужчины покинуть помещение, но отказался. А после напал на стражей порядка, причинив травмы.

Ранее дебошир уже был судим за аналогичное преступление.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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