Пьяный дебошир с патроном мешал спать жителям Надвоиц

В посёлке Надвоицы Сегежского района задержан мужчина, мешавший отдыхать односельчанам, сообщает отделение Росгвардии по Карелии.

В четверг около 21.00 группа задержания вневедомственной охраны была направлена по адресу, где покой жителей одной из квартир нарушал пьяный мужчина, стучавший в двери и окна.

Хозяева не хотели его впускать и позвонили в дежурную часть. 34-летний гражданин был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции. У него был обнаружен патрон от нарезного оружия. Законность владения боеприпасами выясняется, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.