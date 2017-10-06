17:40, 06 Октября 2017
Пьяный дебошир с патроном мешал спать жителям Надвоиц
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В посёлке Надвоицы Сегежского района задержан мужчина, мешавший отдыхать односельчанам, сообщает отделение Росгвардии по Карелии.
В четверг около 21.00 группа задержания вневедомственной охраны была направлена по адресу, где покой жителей одной из квартир нарушал пьяный мужчина, стучавший в двери и окна.
Хозяева не хотели его впускать и позвонили в дежурную часть. 34-летний гражданин был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции. У него был обнаружен патрон от нарезного оружия. Законность владения боеприпасами выясняется, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
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