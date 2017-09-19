Пьяный юноша разгромил три автомобиля в Петрозаводске

В полиции карельской столицы расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.

Злоумышленник повредил три автомобиля, припаркованных в одном из дворов на улице Шотмана. ЧП произошло в конце мая текущего года в ночное время.

Злоумышленник пинал, бил руками припаркованные автомобили, а также бросал в них камни. По предварительным оценкам, совокупный ущерб превысил 44 000 рублей, сообщают в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от владельцев автотранспорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 19-летний петрозаводчанин. Юноша сознался в содеянном и сообщил, что в ночь преступления был пьян. Свои действия он объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.