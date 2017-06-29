Пьяный петрозаводчанин выломал двери бара, чтобы выпить пива

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже пива из бара.

Согласно материалам дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выломал двери одного из баров Петрозаводска и украл из холодильника 20 бутылок пива.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).