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16:29, 29 Июня 2017

Пьяный петрозаводчанин выломал двери бара, чтобы выпить пива

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В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже пива из бара.

Согласно материалам дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выломал двери одного из баров Петрозаводска и украл из холодильника 20 бутылок пива.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).

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