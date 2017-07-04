Водитель микроавтобуса устроил под Петрозаводском ДТП и выпил на месте аварии

В Прионежском районе столкнулись микроавтобус и внедорожник, пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 3 июля в 18:02 на 2 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску" произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя микроавтобусом Toyota Hiace, допустил столкновение с автомобилем Kia Sorento, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован.

Как отметили в ГИБДД, на месте происшествия водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения: он утверждает, что выпил на месте аварии.