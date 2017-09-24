Пьяный водитель протаранил два автомобиля на трассе в Карелии

В Питкярантском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу в Питкярантском районе на 128-м км автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" 37-летний водитель "Лады Приора" в состоянии опьянения при прохождении правого поворота врезался в Hyundai, а потом в Citroen.

В ДТП водитель "Лада Приора" с травмами был госпитализирован . Обстоятельства произошедшего устанавливаются.