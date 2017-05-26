Водителя, в машину которого наряду ДПС в Прионежском районе пришлось стрелять, арестовали на 12 суток

В Карелии вынесено судебное решение в отношении водителя, задержанного с применением табельного оружия, сообщили в ГИБДД республики.

Напомним, инцидент произошел 24 мая в Прионежском районе. Наряд ДПС нес службу в составе автопатруля. В деревне Вилга, расположенной на 412 км федеральной автотрассы "Кола", автоинспекторам сообщили о нетрезвом водителе, управляющим ВАЗ-2107. Нарушитель не отреагировал на законные требования сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил движение. В результате полицейским пришлось преследовать водителя "семерки". Неоднократные требования посредством громкоговорящего устройства патрульного автомобиля, нарушитель проигнорировал, увеличив скорость и нарушая предписания дорожных знаков и разметки, пытался скрыться от патруля.

"Для остановки нарушителя инспектор ДПС произвел из табельного пистолета предупредительный выстрел вверх, но только после повреждения двух колес прицельными выстрелами "семерку" удалось остановить", - рассказали в ГИБДД.

Водителем оказался 21-летний петрозаводчанин, не имеющий права управления транспортными средствами и находящийся с признаками алкогольного опьянения.

"В настоящее время нарушителю вынесено судебное решение, и он отбывает наказание – 12 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщили в ГИБДД Карелии.