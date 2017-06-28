Новости. Криминал
10:20, 28 Июня 2017

В Карелии пьяный мужчина до смерти избил сожительницу

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Труп женщины он выбросил в колодец.

Кемский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, сообщили в прокуратуре Карелии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что 23 февраля житель Кеми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта избил свою сожительницу. В результате телесных повреждений в области головы и тела потерпевшая скончалась.

После произошедшего злоумышленник предпринял меры по сокрытию преступления, вывез труп сожительницы на санках и выбросил его в колодец теплотрассы.

Виновный приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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