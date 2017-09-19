Пьяный житель Петербурга перепугал сотрудников олонецкого Центра досуга и творчества

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали за нарушение общественного порядка пьяного жителя Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в Центре досуга и творчества Олонца. В учреждение пришел пьяный мужчина, который, по словам вахтера, стал шуметь и стучать во все двери. Вахтер вызвала сотрудников вневедомственной охраны.

Прибыв на место происшествия, охранники задержали буяна и передали наряду ППС.

"В дальнейшем выяснилось, что гражданину 61 год, он – житель Санкт-Петербурга. Мотивы своего поведения задержанный объяснял в районном отделе полиции. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 20.21 КоАП РФ", - отметили в Росгвардии.