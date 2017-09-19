09:09, 19 Сентября 2017
Пьяный житель Петербурга перепугал сотрудников олонецкого Центра досуга и творчества
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В Карелии сотрудники Росгвардии задержали за нарушение общественного порядка пьяного жителя Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел в Центре досуга и творчества Олонца. В учреждение пришел пьяный мужчина, который, по словам вахтера, стал шуметь и стучать во все двери. Вахтер вызвала сотрудников вневедомственной охраны.
Прибыв на место происшествия, охранники задержали буяна и передали наряду ППС.
"В дальнейшем выяснилось, что гражданину 61 год, он – житель Санкт-Петербурга. Мотивы своего поведения задержанный объяснял в районном отделе полиции. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 20.21 КоАП РФ", - отметили в Росгвардии.
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