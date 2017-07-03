Пьяный житель Петрозаводска попытался угнать три машины

Полицейские догнали и задержали неадекватного водителя.

Около 5 утра 28 июня дежурный экипаж сотрудники ДПС заметили на Вытегорском шоссе автомобиль, странно двигавшийся по дороге, рассказали в МВД Карелии. Водитель ехал очень неровно, а заметив дорожных полицейских, решил скрыться, прибавив скорости. Госавтоинспекторы стали преследовать неизвестного. В одном из дворов микрорайона Голиковка иномарка заехала в тупик. Из салона выскочил гражданин, только что нарушившей все возможные Правила дорожного движения, и попытался убежать. Сотрудники ГИБДД догнали его и выяснили, что за рулем машины находился вовсе не хозяин транспорта.

Оказалось, что петрозаводчанин 1988 года рождения, проживающий в микрорайоне Кукковка, употребил спиртное. Выйдя во двор дома, он попытался угнать "Москвич". Не добившись желаемого, он вскрыл салон соседнего ВАЗа. Проехав несколько метров, мужчина покинул эту машину, прихватив сумку с документами, и переключился на зарубежный автопром. На "Ауди" он выехал со двора и отправился в поездку, окончившуюся погоней.

Помимо разбирательств в связи с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, мужчине грозят наказания, предусмотренные частью 3 статьи 30 статьи 161 и частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.