Пьяный житель Петрозаводска угрожал своей бабушке шваброй и лопатой

На него заведено уголовное дело.

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимого гражданина, обвиняемого по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

Согласно обвинению, в апреле этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды напал на свою бабушку с требованием отдать ему деньги, при этом для устрашения в первый раз взял лопату, а во второй – швабру. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала внуку требуемые им денежные средства в общей сумме 2 тысячи рублей.