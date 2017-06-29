16:27, 29 Июня 2017
Пьяный житель Петрозаводска угрожал своей бабушке шваброй и лопатой
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На него заведено уголовное дело.
В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимого гражданина, обвиняемого по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой).
Согласно обвинению, в апреле этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды напал на свою бабушку с требованием отдать ему деньги, при этом для устрашения в первый раз взял лопату, а во второй – швабру. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала внуку требуемые им денежные средства в общей сумме 2 тысячи рублей.
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